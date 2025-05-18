Дебур оценил третий подряд выход «Далласа» в финал Западной конференции НХЛ

Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур оценил выход в финал Западной конференции после победы в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Виннипег Джетс» (2:1 ОТ, 4-2).
«Я думаю, что впереди нас ждёт что-то особенное, нам придётся доказать снова, что мы готовы выйти в финал. Мы были в этом месте последние два года и не сделали следующего шага, так что это вызов для нас. Трудно поверить, что мы на полпути к победе в Кубке Стэнли. Конечно, такое чувство, что мы уже через многое прошли. Но в этом и есть прелесть плей-офф НХЛ. Мы возьмём пару дней для отдыха. Я думаю, у нас осталось ещё много сил», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.
Техасцы вышли в финал конференции в третьем сезоне подряд и в четвёртый раз за последние шесть лет (2020, 2023, 2024, 2025).
- 18 мая 2025
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