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Дебур оценил третий подряд выход «Далласа» в финал Западной конференции НХЛ

Дебур оценил третий подряд выход «Далласа» в финал Западной конференции НХЛ
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Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур оценил выход в финал Западной конференции после победы в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Виннипег Джетс» (2:1 ОТ, 4-2).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 1
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Коннор, Виларди) – 25:28     1:1 Стил (Харли, Хейсканен) – 31:12     2:1 Харли (Сегин, Марчмент) – 61:33 (pp)    

«Я думаю, что впереди нас ждёт что-то особенное, нам придётся доказать снова, что мы готовы выйти в финал. Мы были в этом месте последние два года и не сделали следующего шага, так что это вызов для нас. Трудно поверить, что мы на полпути к победе в Кубке Стэнли. Конечно, такое чувство, что мы уже через многое прошли. Но в этом и есть прелесть плей-офф НХЛ. Мы возьмём пару дней для отдыха. Я думаю, у нас осталось ещё много сил», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.

Техасцы вышли в финал конференции в третьем сезоне подряд и в четвёртый раз за последние шесть лет (2020, 2023, 2024, 2025).

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