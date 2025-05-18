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Юниорская сборная России обыграла сборную студенческой лиги на «Кубке Будущего»

Юниорская сборная России обыграла сборную студенческой лиги на «Кубке Будущего»
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл матч в рамках турнира Кубок будущего между юниорской сборной России и сборной Студенческой хоккейной лиги (СХЛ). Победу одержали хоккеисты юниорской сборной со счётом 5:3.

Кубок Будущего . Кубок Будущего
18 мая 2025, воскресенье. 09:30 МСК
Россия U18
Окончен
5 : 3
Сборная СХЛ
1:0 Куряченков – 04:26 (5x5)     1:1 Стешенко (Колосов, Кадыров) – 16:39 (5x4)     1:2 Погодин (Кабиров, Вещунов) – 26:37 (5x5)     2:2 Куряченков (Герасимов, Денисов) – 29:06 (5x4)     3:2 Куряченков (Борин) – 39:41 (5x5)     3:3 Стешенко (Кадыров) – 51:55 (4x5)     4:3 Громаков (Денисов) – 52:45 (5x4)     5:3 Борин – 59:06 (en)    

Хет-триком отметился нападающий юниорской сборной Степан Куряченков. Победный гол на счету Никиты Громакова. За студенческую сборную голы забивали Александр Погодин и Степан Стешенко, оформивший дубль.

С 15 по 18 мая в Новосибирске на льду «Сибирь Арены» проходит международный хоккейный турнир среди молодёжных и юниорских команд — Кубок будущего. В соревнованиях принимают участие четыре команды: молодёжная и юниорская сборные России, молодёжная сборная Беларуси, а также сборная Студенческой хоккейной лиги (СХЛ).

Календарь "Кубка Будущего"
Турнирная таблица "Кубка Будущего"
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