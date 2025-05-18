Юниорская сборная России обыграла сборную студенческой лиги на «Кубке Будущего»
Поделиться
В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл матч в рамках турнира Кубок будущего между юниорской сборной России и сборной Студенческой хоккейной лиги (СХЛ). Победу одержали хоккеисты юниорской сборной со счётом 5:3.
Кубок Будущего . Кубок Будущего
18 мая 2025, воскресенье. 09:30 МСК
Россия U18
Окончен
5 : 3
Сборная СХЛ
1:0 Куряченков – 04:26 (5x5) 1:1 Стешенко (Колосов, Кадыров) – 16:39 (5x4) 1:2 Погодин (Кабиров, Вещунов) – 26:37 (5x5) 2:2 Куряченков (Герасимов, Денисов) – 29:06 (5x4) 3:2 Куряченков (Борин) – 39:41 (5x5) 3:3 Стешенко (Кадыров) – 51:55 (4x5) 4:3 Громаков (Денисов) – 52:45 (5x4) 5:3 Борин – 59:06 (en)
Хет-триком отметился нападающий юниорской сборной Степан Куряченков. Победный гол на счету Никиты Громакова. За студенческую сборную голы забивали Александр Погодин и Степан Стешенко, оформивший дубль.
С 15 по 18 мая в Новосибирске на льду «Сибирь Арены» проходит международный хоккейный турнир среди молодёжных и юниорских команд — Кубок будущего. В соревнованиях принимают участие четыре команды: молодёжная и юниорская сборные России, молодёжная сборная Беларуси, а также сборная Студенческой хоккейной лиги (СХЛ).
Комментарии
- 18 мая 2025
-
11:48
-
11:25
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:35
-
08:15
-
08:10
-
08:06
-
07:59
-
07:48
-
07:35
-
07:20
-
07:04
-
06:47
-
06:26
-
06:15
-
06:07
-
06:04
-
06:00
-
05:43
-
05:30
-
05:16
-
04:55
-
03:59
-
03:42
-
03:02
-
02:56