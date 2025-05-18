Юниорская сборная России обыграла сборную студенческой лиги на «Кубке Будущего»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл матч в рамках турнира Кубок будущего между юниорской сборной России и сборной Студенческой хоккейной лиги (СХЛ). Победу одержали хоккеисты юниорской сборной со счётом 5:3.

Хет-триком отметился нападающий юниорской сборной Степан Куряченков. Победный гол на счету Никиты Громакова. За студенческую сборную голы забивали Александр Погодин и Степан Стешенко, оформивший дубль.

С 15 по 18 мая в Новосибирске на льду «Сибирь Арены» проходит международный хоккейный турнир среди молодёжных и юниорских команд — Кубок будущего. В соревнованиях принимают участие четыре команды: молодёжная и юниорская сборные России, молодёжная сборная Беларуси, а также сборная Студенческой хоккейной лиги (СХЛ).