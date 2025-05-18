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Защитник «Салавата Юлаева» Василевский показал фотографию после операции на плече

Защитник «Салавата Юлаева» Василевский показал фотографию после операции на плече
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Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский показал фотографию после операции на плече. Игрок обороны отметился победным голом в седьмом матче серии 1/4 финала со «Спартаком» (3:2). Василевский также забросил победную шайбу в овертайме шестого матча серии в Москве.

«Всё прошло успешно! Восстановлюсь и вернёмся ещё сильнее! Лето будет для меня не самым привычным», — написал Василевский в своём телеграм-канале.

Фото: Личный архив Василевского

«Салават Юлаев» завершил сезон-2024/2025 поражением в полуфинале Кубка Гагарина от ярославского «Локомотива». По итогам регулярного чемпионата уфимский клуб занял второе место в таблице Восточной конференции КХЛ.

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