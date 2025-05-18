Рябыкин: после первого матча финала Шабанов исчез, это тревожный сигнал для «Трактора»

Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин оценил третий матч финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и челябинским «Трактором», который завершился в пользу ярославцев со счётом 5:2. Рябыкин отметил, что «Трактору» не хватает яркой игры своих лидеров, в частности нападающего Максима Шабанова.

«Трактору» не хватает каких-то неожиданных ходов, уверенности в своих силах. Также больно бьёт потеря двух ведущих центров – Робинсона и Светлакова. У Челябинска есть яркие игроки, которые могли бы Робинсона и Светлакова заменить, но пока у них совсем не получается. Если бы не на удивление эффективная игра четвёртого звена во главе с Поповым, Жарковым и Рыковым, «Трактору» было бы совсем тяжело.

– У кого из мастеров «Трактора» «совсем не получается»?

– Шабанов, который по ходу сезона получал столько высоких оценок, во второй и особенно в третьей игре финала просто исчез. Более того, «привёз» первый гол Ярославля, который вчера стал переломным. Исчезновение Шабанова и некоторых других лидеров нападения – тревожный сигнал для «Трактора». После потери Робинсона и Светлакова лидеры должны делать шаг вперёд, а не назад.

– Почему Шабанов блеснул в первой встрече финала, а потом пропал?

– «Локомотив» подстроился под него по ходу серии. Стал играть плотнее и жёстче, выставляя самых быстрых игроков. Много говорится о том, что Шабанов готов к НХЛ. Но последние матчи финала дают хороший урок. Если думаешь об НХЛ, надо уметь играть в насыщенный хоккей, при высоком уровне жёсткости, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.