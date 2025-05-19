Виктор Козлов впервые прокомментировал заключение нового контракта с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов впервые прокомментировал заключение нового двухлетнего контракта с уфимским клубом.

— Как долго думали над подписанием нового контракта с «Салаватом Юлаевым»?

— Долго не думал, но остаться хотелось, поэтому о новом контракте договорились достаточно быстро.

— Хотелось заключить именно двухлетнее соглашение?

— Есть такая опция, почему бы и нет. Здесь тоже было обоюдное желание.

— Как повлияло на ваше решение предложение продолжить работу в Уфе лично от главы Республики Башкортостан Радия Хабирова?

— Это было почётно и приятно, я согласен. Не всем глава глава республики публично делает такие предложения. Спасибо Радию Фаритовичу огромное за такое доверие, — сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Козловым читайте на «Чемпионате» в 10:00 мск.