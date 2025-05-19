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Главный тренер «Салавата» Козлов рассказал, были ли у него предложения от других клубов

Главный тренер «Салавата» Козлов рассказал, были ли у него предложения от других клубов
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что имел контрактные предложения от клубов Континентальной хоккейной лиги. Специалист подписал новое двухлетнее соглашение с уфимским клубом.

— Были ли у вас предложения от других клубов КХЛ, на вас выходили?
— Выходили, но об этом уже нет смысла говорить.

— Ваш тренерский штаб останется прежним, или будут какие-то изменения?
— Наш тренерский штаб утвердили, все мои помощники в полном составе продолжат работу, — сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

«Салават Юлаев» завершил сезон-2024/2025 поражением в полуфинале Кубка Гагарина от ярославского «Локомотива».

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Козловым читайте на «Чемпионате»:
«Не всем публично делают такие предложения». Интервью с Виктором Козловым
Эксклюзив
«Не всем публично делают такие предложения». Интервью с Виктором Козловым
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