Козлов — о возможном уходе некоторых легионеров из «Салавата»: надо успеть заработать

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что готов к уходу из команды некоторых легионеров, которые ярко проявили себя в прошедшем сезоне.

— Как вы видите развитие уфимской команды, в чём нужно прибавлять, какого курса придерживаться?

— Надо идти в том же самом направлении, как мы работали три последних года. Будем исходить из состава команды, качества и мастерства хоккеистов. Обозначим наши сильные стороны и тогда решим, какой тактикой играть и от чего отталкиваться.

— Хочется сохранить нынешний состав, в том числе легионеров, или изменений при нынешней конкуренции на рынке не избежать?

— Ребятами я доволен, но понимаю, что все выбили хорошие цифры в плане статистики, а значит, будет интерес со стороны других клубов. Хоккейный век не такой длинный, все осознают, что если тебе предлагают лучшие условия, то надо успеть заработать, — сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.