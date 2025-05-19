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Козлов — о возможном уходе некоторых легионеров из «Салавата»: надо успеть заработать

Козлов — о возможном уходе некоторых легионеров из «Салавата»: надо успеть заработать
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что готов к уходу из команды некоторых легионеров, которые ярко проявили себя в прошедшем сезоне.

— Как вы видите развитие уфимской команды, в чём нужно прибавлять, какого курса придерживаться?
— Надо идти в том же самом направлении, как мы работали три последних года. Будем исходить из состава команды, качества и мастерства хоккеистов. Обозначим наши сильные стороны и тогда решим, какой тактикой играть и от чего отталкиваться.

— Хочется сохранить нынешний состав, в том числе легионеров, или изменений при нынешней конкуренции на рынке не избежать?
— Ребятами я доволен, но понимаю, что все выбили хорошие цифры в плане статистики, а значит, будет интерес со стороны других клубов. Хоккейный век не такой длинный, все осознают, что если тебе предлагают лучшие условия, то надо успеть заработать, — сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Козловым читайте на «Чемпионате»:
«Не всем публично делают такие предложения». Интервью с Виктором Козловым
Эксклюзив
«Не всем публично делают такие предложения». Интервью с Виктором Козловым
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