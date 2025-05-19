Козлов — о финале Кубка Гагарина: хоккей идёт от ножа, встречаются две равные команды

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил серию финала Кубка Гагарина между «Трактором» и «Локомотивом».

— Виктор Николаевич, следите за финалом Кубка Гагарина? Как вам хоккей в решающей серии?

— Хоккей хороший, встречаются две равные команды. Не просто так «Локомотив» и «Трактор» заняли первые места в своих конференциях, поэтому оба клуба заслуженно вышли в финал. Хоккей идёт от ножа, все бьются, интрига продолжает сохраняться, — сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

После трёх матчей финальной серии плей-офф КХЛ впереди ярославский клуб со счётом 2-1.