Козлов: не нужно расстраиваться за Овечкина. Смотрим на небожителя с нереальными цифрами

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил вылет «Вашингтон Кэпиталз» из Кубка Стэнли и отметил рекордный сезон в исполнении российского нападающего Александра Овечкина, который побил достижение Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

— Не расстроились за Александра Овечкина, с которым вы вместе успели поиграть в «Вашингтоне»? «Кэпиталз» вылетели из плей-офф НХЛ…

— За Сашу расстраиваться не нужно, мы на него смотрим как на небожителя с нереальными цифрами. Когда он побил великий рекорд Уэйна Гретцки, то, конечно, я поздравил Овечкина, — сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.