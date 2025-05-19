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Козлов: не нужно расстраиваться за Овечкина. Смотрим на небожителя с нереальными цифрами

Козлов: не нужно расстраиваться за Овечкина. Смотрим на небожителя с нереальными цифрами
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил вылет «Вашингтон Кэпиталз» из Кубка Стэнли и отметил рекордный сезон в исполнении российского нападающего Александра Овечкина, который побил достижение Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

— Не расстроились за Александра Овечкина, с которым вы вместе успели поиграть в «Вашингтоне»? «Кэпиталз» вылетели из плей-офф НХЛ…
— За Сашу расстраиваться не нужно, мы на него смотрим как на небожителя с нереальными цифрами. Когда он побил великий рекорд Уэйна Гретцки, то, конечно, я поздравил Овечкина, — сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Козловым читайте на «Чемпионате»:
«Не всем публично делают такие предложения». Интервью с Виктором Козловым
Эксклюзив
«Не всем публично делают такие предложения». Интервью с Виктором Козловым
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