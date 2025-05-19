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Козлов: Уфа живёт хоккеем, люди избалованы классным хоккеем

Козлов: Уфа живёт хоккеем, люди избалованы классным хоккеем
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что уфимские болельщики избалованы хоккеем и достижениями своей любимой команды.

— Тот факт, что Уфа — хоккейный город с многочисленными болельщиками юлаевцев сыграл важную роль в продлении контракта?
— Уфа живёт хоккеем, здесь великолепные хоккейные традиции. Болельщики очень требовательные, но в то же время сильно любят команду и всегда поддерживают её. Люди в хорошем смысле слова избалованы классным хоккеем. Мы и в этом году хорошо играли, и до этого в «Салавате Юлаеве» всегда были качественные игроки и чемпионские команды», — сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Виктором Козловым читайте на «Чемпионате»:
«Не всем публично делают такие предложения». Интервью с Виктором Козловым
Эксклюзив
«Не всем публично делают такие предложения». Интервью с Виктором Козловым
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