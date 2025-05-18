Призёр Олимпийских игр заявил о схожести игровых стилей Андрея Свечникова и Овечкина

Бронзовый призёр Олимпийских игр Сергей Самсонов заявил о схожести игровых стилей российских хоккеистов — форварда «Каролины Харрикейнз» Андрея Свечникова и нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Я бы сказал, что оба нападающих силовые. В конце концов, трудно кого-то сравнивать с Овечкиным. По манере игры в какой-то степени они похожи. Я знаю, в какой хоккей играет «Каролина», насколько высоко Андрей мог бы подняться, играя в более открытый хоккей, набрать больше очков. Я думаю, это было бы реально. Но я уверен, что Андрею достаточно подходит «Каролина», потому что эта команда каждый год имеет шанс выиграть Кубок Стэнли. Этого достаточно», — цитирует Самсонова ТАСС.

«Каролина» выиграла серию у «Вашингтона» со счётом 4-1 и прошла в финал Восточной конференции НХЛ.