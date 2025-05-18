«В КХЛ бы этого не заметили». Илья Воробьёв — о рекорде Овечкина по голам в НХЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв высказался о достижении капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, побившего рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. На счету 39-летнего россиянина 897 шайб.

«Скажем так, в нашей лиге бы этого не заметили, сказали бы, что всё не то и всё не так. А там это видят по-другому. Да, это величайший рекорд, один великий обогнал другого. Тут выше планки нет, если только он его не обгонит по общему количеству шайб (по сумме регулярных чемпионатов и плей-офф, сейчас счёт 974:1016. – Прим. «Чемпионата») в следующем году. Александру нужно так же подготовиться для этого, как и в этот раз. Он большой молодец. Я видел его летом на «ЦСКА-Арене», он был в совершенно прекрасной форме: ни живота, ничего. У него была цель – обогнать Гретцки, и эту часть он сделал», — цитирует Воробьёва ТАСС.