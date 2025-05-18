Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Каролины»: русские ребята помогают Никишину в общении с командой

Защитник «Каролины»: русские ребята помогают Никишину в общении с командой
Комментарии

Защитник «Каролины Харрикейнз» Шон Уокер высказался о дебюте своего одноклубника защитника Александра Никишина, который провёл свой первый матч за клуб во втором раунде Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (3:1, 4-1).

«Я думаю, что он был великолепен. Из-за языкового барьера это может быть сложно для такого парня, как он, но Орлов и другие русские ребята отлично справились с коммуникацией. Он крупный, хорошо катается и бросает шайбу. Он нейтрализовал несколько атак соперника, а в зоне атаки он пару раз нанёс опасные броски», — цитирует Уокера пресс-служба клуба.

Никишин стал вторым игроком в истории «Каролины», который дебютировал в НХЛ прямо в Кубке Стэнли, вслед за Алекси Саарелой (2019 год).

Материалы по теме
«Он отлично справился». Форвард «Каролины» Свечников — о дебютном матче Никишина за клуб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android