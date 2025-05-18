Защитник «Каролины»: русские ребята помогают Никишину в общении с командой

Защитник «Каролины Харрикейнз» Шон Уокер высказался о дебюте своего одноклубника защитника Александра Никишина, который провёл свой первый матч за клуб во втором раунде Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (3:1, 4-1).

«Я думаю, что он был великолепен. Из-за языкового барьера это может быть сложно для такого парня, как он, но Орлов и другие русские ребята отлично справились с коммуникацией. Он крупный, хорошо катается и бросает шайбу. Он нейтрализовал несколько атак соперника, а в зоне атаки он пару раз нанёс опасные броски», — цитирует Уокера пресс-служба клуба.

Никишин стал вторым игроком в истории «Каролины», который дебютировал в НХЛ прямо в Кубке Стэнли, вслед за Алекси Саарелой (2019 год).