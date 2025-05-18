Юров: еду в НХЛ не пробовать, а закрепляться в составе и показывать себя с лучшей стороны

Российский новичок «Миннесоты» нападающий Данила Юров заявил, что готов проявлять себя в составе «дикарей», и выразил уверенность в своих силах. Россиянин подписал с клубом трёхлетний контракт новичка.

«Думаю, многие пацаны с детства хотят попасть в НХЛ. И у меня тоже были эти мысли. Я знал, что мне по силам как минимум съездить туда и попробовать свои силы. Но я еду туда не пробовать, а закрепляться в составе и показывать себя с лучшей стороны. У меня нет мыслей о том, что может не получиться в «Миннесоте». Также нет какой-либо самоуверенности, а вот уверенность присутствует», — цитирует Юрова Allhockey.ru.

Напомним, «Миннесота» выбрала Юрова на драфте НХЛ 2022 года под общим 24‑м номером. Нападающий — воспитанник «Металлурга». В текущем сезоне на счету 21-летнего игрока 51 матч и 26 (14+12) очков. Всего за команду в КХЛ форвард набрал 99 (49+50) очков за 279 игр. В 2024 году в составе магнитогорской команды Юров выиграл Кубок Гагарина.