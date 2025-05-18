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Главный тренер «Далласа» об «Эдмонтоне»: в этом сезоне они стали ещё сильнее

Главный тренер «Далласа» об «Эдмонтоне»: в этом сезоне они стали ещё сильнее
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Главный тренер «Даллас Старз» Питер Дебур высказался о сопернике по финалу Западной конференции — «Эдмонтон Ойлерз». Команды встретятся между собой во второй сезон подряд. В прошлом году «нефтяники» взяли верх в шести матчах.

«Каждый год отличается, и в этом сезоне они уже другая команда. Знаете, я думаю, что они во многом похожи на «Колорадо», которые в этом году стали ещё сильнее. В этом сезоне они стали более глубокой командой, чем в прошлом году. Вы видите, что у них набирают очки не только Макдэвид и Драйзайтль. Так что я думаю, что это будет во многом похоже на серию с «Эвеланш», где мы можем оглянуться на прошлый год, но я думаю, что это будет уже лучшая версия соперника. И я верю, что мы тоже стали лучшей версией себя по сравнению с прошлым годом. Это будет отличным испытанием», — цитирует Дебура пресс-служба клуба.

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