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Рябыкин — о словах Гру про Исаева: это работает в Америке, у нас психология немного другая

Рябыкин — о словах Гру про Исаева: это работает в Америке, у нас психология немного другая
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Бывший главный тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин отреагировал на слова главного тренера «Трактора» Бенуа Гру, выделившего вратаря «Локомотива» Даниила Исаева как слабое звено ярославской команды.

– Сработал ли ход Гру со словесной атакой на вратаря соперника Исаева?
– Ещё полторы недели назад говорил о том, что, скорее, этот ход сработает в пользу вратаря «Локомотива», даст ему дополнительную спортивную злость. Пока так и происходит. Возможно, такие выпады работают в Северной Америке. У нас психология немного другая, — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

После трёх матчей финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» ведёт у «Трактора» со счётом 2-1.

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