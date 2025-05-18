Молодёжная сборная России обыграла молодёжку Беларуси и стала обладателем Кубка Будущего

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл матч в рамках турнира «Кубок Будущего» между молодёжными сборными России и Беларуси. В упорном матче победу одержали российские хоккеисты со счётом 2:1.

На последней минуте первого периода Богдан Белкин вывел сборную Беларуси вперёд в матче. Российская сборная сравняла счёт в середине второго периода благодаря голу Вадима Дудорова. В середине третьего периода Роман Лутцев забил победный гол в формате «пять на три».

Таким образом, молодёжная сборная России выиграла все три матча на турнире и стала обладателем Кубка Будущего.

С 15 по 18 мая в Новосибирске на льду «Сибирь Арены» прошёл международный хоккейный турнир среди молодёжных и юниорских команд — Кубок Будущего. В соревнованиях принимали участие четыре команды: молодёжная и юниорская сборные России, молодёжная сборная Беларуси, а также сборная Студенческой хоккейной лиги (СХЛ).