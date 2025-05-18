В Новосибирске установлен рекорд посещаемости матчей молодёжной сборной России

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» установлен новый рекорд посещаемости матчей молодёжной сборной России. Матч Кубка Будущего между сборными России U20 и Беларуси U20 посетило 10 288 зрителей.

Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу российской команды. Таким образом, молодёжная сборная России выиграла все три матча на турнире и стала обладателем Кубка Будущего.

Международный хоккейный турнир среди молодёжных и юниорских команд «Кубок Будущего» проходил с 15 по 18 мая в Новосибирске на льду «Сибирь Арены». В соревнованиях принимали участие четыре команды: молодёжная и юниорская сборные России, молодёжная сборная Беларуси, а также сборная Студенческой хоккейной лиги (СХЛ).