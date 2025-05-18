Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Токкет — о Мичкове: для меня привилегия работать с парнем такого высокого уровня

Токкет — о Мичкове: для меня привилегия работать с парнем такого высокого уровня
Комментарии

Новый главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет высказался о начале работы с российским форвардом команды Матвеем Мичковым.

«Он хочет быть лучшим, и это является хорошим изначальным преимуществом. Для меня привилегия приехать и работать с парнем такого высокого уровня. Болельщики уже полюбили его, и я с нетерпением жду следующих пяти лет нашей совместной работы», — приводит слова Токкета Inoprosport.

Напомним, 16 мая Рик Токкет возглавил «Филадельфию», подписав контракт на пять лет. Его последним клубом был «Ванкувер Кэнакс». На посту главного тренера Токкет сменил Джона Тортореллу, который был уволен в конце марта 2025 года.

Материалы по теме
«Филадельфию» возглавит легенда клуба. Что ждать команде и Мичкову от нового тренера?
«Филадельфию» возглавит легенда клуба. Что ждать команде и Мичкову от нового тренера?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android