Токкет — о Мичкове: для меня привилегия работать с парнем такого высокого уровня

Новый главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет высказался о начале работы с российским форвардом команды Матвеем Мичковым.

«Он хочет быть лучшим, и это является хорошим изначальным преимуществом. Для меня привилегия приехать и работать с парнем такого высокого уровня. Болельщики уже полюбили его, и я с нетерпением жду следующих пяти лет нашей совместной работы», — приводит слова Токкета Inoprosport.

Напомним, 16 мая Рик Токкет возглавил «Филадельфию», подписав контракт на пять лет. Его последним клубом был «Ванкувер Кэнакс». На посту главного тренера Токкет сменил Джона Тортореллу, который был уволен в конце марта 2025 года.