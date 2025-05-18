«Мы уже были в финале конференции». Андрей Свечников — о выходе в полуфинал Кубка Стэнли

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал выход своей команды в полуфинал Кубка Стэнли.
«Мы уже были в финале конференции, и мы знаем, что там произойдёт. Там будет нелегко, и посмотрим, с кем нам придётся играть. Но сейчас самое время немного расслабиться и подготовиться к следующим играм», — приводит слова Свечникова ESPN.
Соперник «Каролины» в финале Востока определится в паре «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (текущий счёт 3-3).
«Каролина Харрикейнз» играла в финале Восточной конференции в сезоне-2022/2023. «Ураганы» проиграли серию «Флориде» (0-4).
25-летний Свечников провёл 10 матчей в текущем розыгрыше Кубка Стэнли и набрал 9 (8+1) очков. Он занимает второе место в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ-2024/2025.