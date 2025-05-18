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«Сначала нужно попасть в состав». Александр Овечкин — о следующем сезоне в НХЛ

«Сначала нужно попасть в состав». Александр Овечкин — о следующем сезоне в НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» 39-летний Александр Овечкин ответил на вопрос, будет ли он в тренировочном лагере этой осенью.

«Для меня это прежде всего необходимость попасть в состав в 40 лет, понимаете? Мне нужно сдать тест по катанию (улыбается). Это сначала, а потом посмотрим», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.

«Вашингтон» завершил борьбу в Кубке Стэнли. В первом раунде плей-офф НХЛ команда обыграла «Монреаль Канадиенс» (4-1), а во втором уступила «Каролине Харрикейнз» (1-4).

В минувшем сезоне Овечкин в регулярном чемпионате забил 44 гола и сделал 29 результативных передач. В плей-офф на его счету пять голов и результативная передача.

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