Александр Овечкин ответил, забьёт ли 900 голов в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос о возможном 900-м голе в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Нужно быть честным с самим собой. Это главное. Я никогда не думал о том, сколько буду играть. И никогда не думал, сколько голов забью. Потому что никогда не знаешь, что случится на льду. Мне повезло в этом году, я забивал и побил рекорд. Я с нетерпением жду следующего года. Как я уже сказал, мне будет 40 лет. Буду стараться делать всё возможное и знаю, что команда мне поможет», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.

В данный момент на счету 39-летнего Овечкина 897 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. В прошедшем сезоне он побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярках.