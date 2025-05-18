Сергей Лукьянцев проводит 100-й матч в сезоне-2024/2025

Нападающий Сергей Лукьянцев установил уникальное достижение среди хоккеистов российских лиг. Сегодня, 18 мая, он проводит свой 100-й матч за сезон, выступая за МХК «Спартак» в четвёртом матче финальной серии со «СКА-1946» в плей-офф OLIMPBET МХЛ — 2024/2025.

Все матчи Лукьянцева в сезоне-2024/2025:

МХК «Спартак» (МХЛ) — 41 матч;

ХК «Спартак» (КХЛ) — 27;

ХК «Химик» (ВХЛ) — 32.

В 100 проведённых* матчах в текущем сезоне 20-летний Лукьянцев забил 36 голов и сделал 30 результативных передач, набрав 66 очков по системе «гол+пас».

* — 100-й матч Лукьянцева ещё не закончился и статистика игрока может измениться по окончании встречи МХК «Спартак» — «СКА-1946».