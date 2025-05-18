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Сергей Лукьянцев проводит 100-й матч в сезоне-2024/2025

Сергей Лукьянцев проводит 100-й матч в сезоне-2024/2025
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Нападающий Сергей Лукьянцев установил уникальное достижение среди хоккеистов российских лиг. Сегодня, 18 мая, он проводит свой 100-й матч за сезон, выступая за МХК «Спартак» в четвёртом матче финальной серии со «СКА-1946» в плей-офф OLIMPBET МХЛ — 2024/2025.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 4-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
2-й период
3 : 1
МХК Спартак
Москва
1:0 Суздорф (Корнилов, Сураев) – 04:49 (5x5)     2:0 Суздорф (Выдренков, Лутфуллин) – 10:31 (5x5)     3:0 Сураев (Лутфуллин, Кол) – 12:25 (5x4)     3:1 Плесовских (Храпов, Тюрин) – 26:02 (5x4)    

Все матчи Лукьянцева в сезоне-2024/2025:

  • МХК «Спартак» (МХЛ) — 41 матч;
  • ХК «Спартак» (КХЛ) — 27;
  • ХК «Химик» (ВХЛ) — 32.

В 100 проведённых* матчах в текущем сезоне 20-летний Лукьянцев забил 36 голов и сделал 30 результативных передач, набрав 66 очков по системе «гол+пас».

* — 100-й матч Лукьянцева ещё не закончился и статистика игрока может измениться по окончании встречи МХК «Спартак» — «СКА-1946».

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