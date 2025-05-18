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Игорь Ларионов ответил, какое правило из футбола пригодилось бы в хоккее

Игорь Ларионов ответил, какое правило из футбола пригодилось бы в хоккее
Комментарии

Бывший главный тренер «Торпедо» Нижний Новгород Игорь Ларионов ответил на вопрос, какое правило из футбола пригодилось бы в хоккее.

— Правило из футбола, которое пригодилось бы в хоккее?
— Начало периода, независимо от игры в большинстве или в меньшинстве, начинается с центра поля. То есть если в хоккее ты играешь в меньшинстве, то начинается вбрасывание в зоне атаки. Я это как-то не совсем понимаю, — сказал Ларионов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее Ларионов рассказал, что симпатизирует «Краснодару» в Российской Премьер-Лиге, и предположил, почему хоккей по опросам в России популярнее футбола.

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