Игорь Ларионов ответил, какое правило из футбола пригодилось бы в хоккее

Бывший главный тренер «Торпедо» Нижний Новгород Игорь Ларионов ответил на вопрос, какое правило из футбола пригодилось бы в хоккее.

— Правило из футбола, которое пригодилось бы в хоккее?

— Начало периода, независимо от игры в большинстве или в меньшинстве, начинается с центра поля. То есть если в хоккее ты играешь в меньшинстве, то начинается вбрасывание в зоне атаки. Я это как-то не совсем понимаю, — сказал Ларионов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее Ларионов рассказал, что симпатизирует «Краснодару» в Российской Премьер-Лиге, и предположил, почему хоккей по опросам в России популярнее футбола.