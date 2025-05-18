Игорь Ларионов рассказал о плюсах отстранения сборной России от международных турниров

Бывший главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов ответил, в чём выигрывает российский хоккей во время отстранения сборной от участия в международных турнирах.

«Почему без матчей сборных российскому футболу хуже, а хоккею лучше? Ну, во-первых, у нас большая группа игроков играет в Северной Америке. Мы знаем, что это наш план Б. И те, кто играет сегодня в КХЛ, это… Лига стала, скажем, сезон стал длиннее и вышел туда, где он должен быть. То есть весна, когда самое интересное время года, когда тепло, когда люди могут приходить на хоккей, болельщики. Поэтому в этом плане без игр сборных даже лучше», — сказал Ларионов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».