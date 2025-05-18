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Игорь Ларионов назвал воспитанника, которым больше всех гордится

Игорь Ларионов назвал воспитанника, которым больше всех гордится
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Бывший главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов ответил на вопрос о своём лучшем воспитаннике.

«Воспитанник, которым больше всех горжусь? Андрей Локтионов», — сказал Ларионов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Локтионов — чемпион мира 2014 года. Он воспитанник хоккейной школы воскресенского «Химика», затем тренировался в системе «Спартака» до подписания контракта с ярославским «Локомотивом», в 2008 году был задрафтован в 2008 году клубом «Лос-Анджелес Кингз» под общим 123-м номером. В данный момент — центральный нападающий московского «Спартака». В сезоне-2024/2025 34-летний Локтионов провёл 76 игр с учётом плей-офф КХЛ, в которых набрал 43 (19+24) очка.

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