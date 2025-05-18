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Игорь Ларионов рассказал, почему не сразу начал тренировать после окончания карьеры игрока

Игорь Ларионов рассказал, почему не сразу начал тренировать после окончания карьеры игрока
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Чемпион мира, Олимпийских игр и обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов ответил на вопрос о начале тренерской карьеры.

— Почему не начали тренировать сразу после окончания карьеры игрока?
— Нужна была пауза, чтобы перевести дыхание, провести какое-то время с семьёй, только поэтому, — сказал Ларионов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Игорь Ларионов завершил профессиональную карьеру игрока в 2004 году. С 2008 по 2009 год работал директором по спортивным операциям ХК СКА (Санкт-Петербург). В июне 2020 года был назначен главным тренером молодёжной сборной России, в тренерском штабе которой работал с 2019 года. В сезоне-2020/2021 Ларионов дважды исполнял обязанности главного тренера сборной России на этапах Евротура в Финляндии и Швеции. С 2022 по 2025 годы был главным тренером команды «Торпедо» (Нижний Новгород).

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