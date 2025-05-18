Игорь Ларионов одной фразой ответил на вопрос о возможной работе тренером в Китае

Бывший главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов ответил на вопрос о возможной работе в Китае.

— Поехали бы работать хоккейным тренером в Китай?

— Интересно (улыбается). Без комментариев, — сказал Ларионов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Игорь Ларионов завершил профессиональную карьеру игрока в 2004 году. С 2008 по 2009 год работал директором по спортивным операциям ХК СКА (Санкт-Петербург). В июне 2020 года был назначен главным тренером молодёжной сборной России, в тренерском штабе которой работал с 2019 года. В сезоне-2020/2021 Ларионов дважды исполнял обязанности главного тренера сборной России на этапах Евротура в Финляндии и Швеции. С 2022 по 2025 год был главным тренером команды «Торпедо» (Нижний Новгород).