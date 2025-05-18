«СКА-1946» обыграл «Спартак», одержав первую победу в финальной серии плей-офф МХЛ

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоялся четвёртый матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. Местный «СКА-1946» принимал МХК «Спартак». Победу со счётом 4:3 одержали хозяева, сократив отставание в серии — 1-3.
Хозяева провели три безответные шайбы в первом периоде. Отличились Герман Суздорф (дважды) и Никита Сураев. Во второй и третьей 20-минутках красно-белые ответили камбэком в исполнении Александра Плесовских, Сергея Лукьянцева и Егора Варюшкина. За три с половиной минуты до окончания третьего периода Матвей Поляков забросил победную шайбу питерских армейцев.
В полуфинале плей-офф МХЛ «СКА-1946» обыграл «Омских Ястребов» в серии из шести матчей, а «Спартак» оказался сильнее «Чайки» (4-2).
Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».
- 18 мая 2025
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