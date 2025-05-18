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Игорь Ларионов ответил, на какую футбольную сборную похожи российские хоккеисты

Игорь Ларионов ответил, на какую футбольную сборную похожи российские хоккеисты
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Четырёхкратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов ответил на вопрос о футбольном аналоге сборной России по хоккею.

— Если англичане придумали футбол, а канадцы — хоккей, то на кого в футболе похожи русские хоккеисты?
— Я думаю, сборная Голландии во времена Круиффа, — сказал Ларионов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Легендарный футболист «Аякса» и «Барселоны» Йохан Круифф выступал за сборную Голландии в 1970-х годах. В это время «оранжевые» дважды становились серебряными призёрами чемпионатов мира (1974, 1978) и бронзовыми медалистами ЧЕ-1976.

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