Игорь Ларионов ответил, на какую футбольную сборную похожи российские хоккеисты

Четырёхкратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов ответил на вопрос о футбольном аналоге сборной России по хоккею.

— Если англичане придумали футбол, а канадцы — хоккей, то на кого в футболе похожи русские хоккеисты?

— Я думаю, сборная Голландии во времена Круиффа, — сказал Ларионов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Легендарный футболист «Аякса» и «Барселоны» Йохан Круифф выступал за сборную Голландии в 1970-х годах. В это время «оранжевые» дважды становились серебряными призёрами чемпионатов мира (1974, 1978) и бронзовыми медалистами ЧЕ-1976.