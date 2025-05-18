Сборная США разгромила Казахстан, гарантировав себе место в плей-офф ЧМ-2025 по хоккею

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды США и Казахстана. Игра проходила на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу со счётом 6:1 одержали хоккеисты американской сборной и обеспечили выход в плей-офф ЧМ-2025.
В первом периоде зрители голов не увидели. Во второй 20-минутке американцы провели пять безответных шайб. Отличились Фрэнк Назар, Джексон ЛаКомбе (с передач Назара и Майкла Маккэррона), Тейдж Томпсон (Зив Буйум, Шейн Пинто), Мэтти Бенирс (Дрю О'Коннор) и Майкл Кесселринг (Назар, Майки Эйссимонт). В заключительном периоде победную точку поставил Зак Веренски, которому ассистировали Майкл Кесселринг и Клейтон Келлер. Гол престижа в составе Казахстана провёл Владимир Волков.
Сборная США набрала 14 очков в шести матчах и занимает второе место в группе B. Казахстан с тремя очками после аналогичного количества игр потерял шансы на выход в плей-офф.
- 18 мая 2025
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