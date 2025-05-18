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США — Казахстан, результат матча 18 мая 2025, счет 6:1, ЧМ по хоккею 2025

Сборная США разгромила Казахстан, гарантировав себе место в плей-офф ЧМ-2025 по хоккею
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды США и Казахстана. Игра проходила на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу со счётом 6:1 одержали хоккеисты американской сборной и обеспечили выход в плей-офф ЧМ-2025.

ЧМ-2025 . Группа B
18 мая 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Казахстан
Окончен
1 : 6
США
0:1 Назар – 26:58     0:2 ЛаКомбе (Назар, Маккэррон) – 31:46     0:3 Томпсон (Буйум, Пинто) – 34:00     0:4 Бенирс (О'Коннор) – 34:58     0:5 Кесселринг (Назар, Эйссимонт) – 39:04     0:6 Веренски (Кесселринг, Келлер) – 45:54     1:6 Волков – 59:10 (sh)    

В первом периоде зрители голов не увидели. Во второй 20-минутке американцы провели пять безответных шайб. Отличились Фрэнк Назар, Джексон ЛаКомбе (с передач Назара и Майкла Маккэррона), Тейдж Томпсон (Зив Буйум, Шейн Пинто), Мэтти Бенирс (Дрю О'Коннор) и Майкл Кесселринг (Назар, Майки Эйссимонт). В заключительном периоде победную точку поставил Зак Веренски, которому ассистировали Майкл Кесселринг и Клейтон Келлер. Гол престижа в составе Казахстана провёл Владимир Волков.

Сборная США набрала 14 очков в шести матчах и занимает второе место в группе B. Казахстан с тремя очками после аналогичного количества игр потерял шансы на выход в плей-офф.

Турнирная таблица ЧМ-2025 по хоккею
Календарь ЧМ-2025 по хоккею
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