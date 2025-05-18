На матче «СКА-1946» — МХК «Спартак» обновлён рекорд посещаемости МХЛ двухдневной давности

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» установлен рекорд посещамости игр МХЛ за всю историю лиги. Сегодня, 18 мая, на четвёртый матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025 между «СКА-1946» и МХК «Спартак» пришло 12 010 зрителей. Победу со счётом 4:3 одержали хозяева и сократили отставание в серии — 1-3.

Предыдущий рекорд посещамости игр МХЛ был зафиксирован на этой же арене в третьем матче серии между «СКА-1946» и «Спартаком» и равнялся 11 007 зрителям.

Следующая игра финальной серии (до четырёх побед) Кубка Харламова между «СКА-1946» и МХК «Спартак» пройдёт в Москве 20 мая.