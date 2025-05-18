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Австрия — Словения, результат матча 18 мая 2025, счет 3:2 Б, ЧМ по хоккею 2025

Сборная Австрии по буллитам обыграла Словению и вошла в зону плей-офф на ЧМ-2025
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Австрии и Словении. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу в серии буллитов одержала австрийская сборная — 3:2 Б.

ЧМ-2025 . Группа A
18 мая 2025, воскресенье. 17:20 МСК
Словения
Окончен
2 : 3
Б
Австрия
1:0 Грегорц (Махковец, Ограеншек) – 09:53 (pp)     1:1 Цвергер (Шнайдер) – 13:49     1:2 Леблер (Хаудум, Цвергер) – 50:20     2:2 Саболич (Чошич, Тёрёк) – 53:01     2:3 Баумгартнер – 65:00    

В составе сборной Австрии заброшенными шайбами отметились Доминик Цвергер и Брайан Леблер. Словенцы ответили точными бросками Блажа Грегорца и Роберта Саболича. Основное время и овертайм не выявили победителя. В серии буллитов точнее оказались австрийцы (3:0).

Сборная Австрии набрала семь очков в шести матчах и занимает четвёртое место в группе А, дающее право на выход в плей-офф. Словенцы с одним очком после аналогичного количества игр находятся на последней строчке турнирной таблицы группы A.

Турнирная таблица ЧМ-2025 по хоккею
Календарь ЧМ-2025 по хоккею
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