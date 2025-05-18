Сборная Австрии по буллитам обыграла Словению и вошла в зону плей-офф на ЧМ-2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались национальные команды Австрии и Словении. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу в серии буллитов одержала австрийская сборная — 3:2 Б.

В составе сборной Австрии заброшенными шайбами отметились Доминик Цвергер и Брайан Леблер. Словенцы ответили точными бросками Блажа Грегорца и Роберта Саболича. Основное время и овертайм не выявили победителя. В серии буллитов точнее оказались австрийцы (3:0).

Сборная Австрии набрала семь очков в шести матчах и занимает четвёртое место в группе А, дающее право на выход в плей-офф. Словенцы с одним очком после аналогичного количества игр находятся на последней строчке турнирной таблицы группы A.