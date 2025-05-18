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Перед победным голом «СКА-1946» шайба покинула площадку, судьи взятие ворот засчитали

Перед победным голом «СКА-1946» шайба покинула площадку, судьи взятие ворот засчитали
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В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоялся четвёртый матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. Местный «СКА-1946» принимал МХК «Спартак». Победу со счётом 4:3 одержали хозяева, сократив отставание в серии — 1-3.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 4-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
МХК Спартак
Москва
1:0 Суздорф (Корнилов, Сураев) – 04:49 (5x5)     2:0 Суздорф (Выдренков, Лутфуллин) – 10:31 (5x5)     3:0 Сураев (Лутфуллин, Кол) – 12:25 (5x4)     3:1 Плесовских (Храпов, Тюрин) – 26:02 (5x4)     3:2 Лукьянцев (Марышев) – 28:41 (5x5)     3:3 Варюшкин (Насретдинов) – 43:47 (5x5)     4:3 Поляков (Короткий, Выдренков) – 56:34 (5x5)    

На 17-й минуте третьего периода Матвей Поляков забросил победную шайбу хозяев. «Спартак» взял тренерский запрос на пропущенную остановку игры перед взятием ворот. Судьи после просмотра вынесли решение: «Несмотря на пропущенную остановку [игры], владение шайбой поменялось и перешло к команде «Спартак». В связи с этим взятие ворот засчитано».

На видео было явно показано, что перед взятием ворот шайба попала в сетку за воротами «Спартака».

Отметим, что следующая игра состоится в Москве 20 мая.

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