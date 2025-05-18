Перед победным голом «СКА-1946» шайба покинула площадку, судьи взятие ворот засчитали

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» состоялся четвёртый матч финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025. Местный «СКА-1946» принимал МХК «Спартак». Победу со счётом 4:3 одержали хозяева, сократив отставание в серии — 1-3.

На 17-й минуте третьего периода Матвей Поляков забросил победную шайбу хозяев. «Спартак» взял тренерский запрос на пропущенную остановку игры перед взятием ворот. Судьи после просмотра вынесли решение: «Несмотря на пропущенную остановку [игры], владение шайбой поменялось и перешло к команде «Спартак». В связи с этим взятие ворот засчитано».

На видео было явно показано, что перед взятием ворот шайба попала в сетку за воротами «Спартака».

Отметим, что следующая игра состоится в Москве 20 мая.