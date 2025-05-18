Форвард молодёжной сборной России: надо было выйти на третий период и не оставить шансов

Нападающий молодёжной сборной России Андрей Елезов прокомментировал победу над сверстниками из Беларуси (2:1) в рамках турнира «Лига ставок Кубок Будущего». Российская команда стала победителем соревнований.

— Тот факт, что досрочно не выиграли турнир, наоборот, бодрил сегодня?

— Конечно, игра была кость в кость. Интересно было и нам, и зрителям.

— Неубедительный первый период можно списать на излишнее волнение?

— Это просто стечение обстоятельств, слишком много брака у нас было.

— Что было с большинством в первом периоде?

— Соперник нас разбирает, поэтому немного не получалось.

— Какой план был на третий период?

— Надо было выйти и не оставить им шансов, — сказал Елезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Международный хоккейный турнир среди молодёжных и юниорских команд «Кубок Будущего» проходил с 15 по 18 мая в Новосибирске на льду «Сибирь Арены». В соревнованиях принимали участие четыре команды: молодёжная и юниорская сборные России, молодёжная сборная Беларуси, а также сборная Студенческой хоккейной лиги (СХЛ).