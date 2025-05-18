Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард молодёжной сборной России: надо было выйти на третий период и не оставить шансов

Форвард молодёжной сборной России: надо было выйти на третий период и не оставить шансов
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий молодёжной сборной России Андрей Елезов прокомментировал победу над сверстниками из Беларуси (2:1) в рамках турнира «Лига ставок Кубок Будущего». Российская команда стала победителем соревнований.

Кубок Будущего . Кубок Будущего
18 мая 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Россия U20
Окончен
2 : 1
Беларусь U20
0:1 Белкин (Лозовский) – 19:45 (4x5)     1:1 Дудоров (Лутцев, Родионов) – 32:08 (5x5)     2:1 Лутцев (Дудоров, Шохрин) – 51:25 (5x3)    

— Тот факт, что досрочно не выиграли турнир, наоборот, бодрил сегодня?
— Конечно, игра была кость в кость. Интересно было и нам, и зрителям.

— Неубедительный первый период можно списать на излишнее волнение?
— Это просто стечение обстоятельств, слишком много брака у нас было.

— Что было с большинством в первом периоде?
— Соперник нас разбирает, поэтому немного не получалось.

— Какой план был на третий период?
— Надо было выйти и не оставить им шансов, — сказал Елезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Международный хоккейный турнир среди молодёжных и юниорских команд «Кубок Будущего» проходил с 15 по 18 мая в Новосибирске на льду «Сибирь Арены». В соревнованиях принимали участие четыре команды: молодёжная и юниорская сборные России, молодёжная сборная Беларуси, а также сборная Студенческой хоккейной лиги (СХЛ).

Материалы по теме
Молодёжная сборная России обыграла молодёжку Беларуси и стала обладателем Кубка Будущего
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android