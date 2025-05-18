Форвард молодёжной сборной России: напрягало, что белорусы слишком много валялись

Нападающий молодёжной сборной России Андрей Елезов ответил на вопрос о поведении сверстников из Беларуси (2:1) в заключительном матче турнира «Лига ставок Кубок Будущего». Российская команда стала победителем соревнований.

— Во втором периоде было много стычек, это вы пытались себя завести?

— Нет, это команда соперника провоцировала, падала зачем-то.

— Начали злиться и из-за этих падений?

— Да, напрягало это, слишком много валялись.

— Шампанское в честь победы вам уже принесли в раздевалку?

— Не, мы не пьём, мы же спортсмены, — сказал Елезов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Международный хоккейный турнир среди молодёжных и юниорских команд «Кубок Будущего» проходил с 15 по 18 мая в Новосибирске на льду «Сибирь Арены». В соревнованиях принимали участие четыре команды: молодёжная и юниорская сборные России, молодёжная сборная Беларуси, а также сборная Студенческой хоккейной лиги (СХЛ).