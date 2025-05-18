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Главный тренер «Спартака» оценил поражение в четвёртом матче финала МХЛ

Главный тренер «Спартака» оценил поражение в четвёртом матче финала МХЛ
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Главный тренер московского «Спартака» Александр Барков прокомментировал поражение в четвёртом матче финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги со «СКА-1946» (3:4, 3-1).

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 4-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
МХК Спартак
Москва
1:0 Суздорф (Корнилов, Сураев) – 04:49 (5x5)     2:0 Суздорф (Выдренков, Лутфуллин) – 10:31 (5x5)     3:0 Сураев (Лутфуллин, Кол) – 12:25 (5x4)     3:1 Плесовских (Храпов, Тюрин) – 26:02 (5x4)     3:2 Лукьянцев (Марышев) – 28:41 (5x5)     3:3 Варюшкин (Насретдинов) – 43:47 (5x5)     4:3 Поляков (Короткий, Выдренков) – 56:34 (5x5)    

«Не удался первый период, играли плохо. Не знаю, по какой причине, будем разбираться. Второй и третий периоды – нашли свою игру. Равная игра была. Вполне возможно, что праздновали после 3-0 в серии. Настраивали ребят, что ещё ничего не сделано. Последний шаг самый трудный. Все всё понимают, но в уголках души, видимо, где-то такое остаётся, что можно не выкладываться в полную», — передаёт слова Баркова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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