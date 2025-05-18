Главный тренер «Спартака» оценил поражение в четвёртом матче финала МХЛ

Главный тренер московского «Спартака» Александр Барков прокомментировал поражение в четвёртом матче финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги со «СКА-1946» (3:4, 3-1).

«Не удался первый период, играли плохо. Не знаю, по какой причине, будем разбираться. Второй и третий периоды – нашли свою игру. Равная игра была. Вполне возможно, что праздновали после 3-0 в серии. Настраивали ребят, что ещё ничего не сделано. Последний шаг самый трудный. Все всё понимают, но в уголках души, видимо, где-то такое остаётся, что можно не выкладываться в полную», — передаёт слова Баркова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.