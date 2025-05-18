Главный тренер «Спартака» оценил поражение в четвёртом матче финала МХЛ
Поделиться
Главный тренер московского «Спартака» Александр Барков прокомментировал поражение в четвёртом матче финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги со «СКА-1946» (3:4, 3-1).
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 4-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
МХК Спартак
Москва
1:0 Суздорф (Корнилов, Сураев) – 04:49 (5x5) 2:0 Суздорф (Выдренков, Лутфуллин) – 10:31 (5x5) 3:0 Сураев (Лутфуллин, Кол) – 12:25 (5x4) 3:1 Плесовских (Храпов, Тюрин) – 26:02 (5x4) 3:2 Лукьянцев (Марышев) – 28:41 (5x5) 3:3 Варюшкин (Насретдинов) – 43:47 (5x5) 4:3 Поляков (Короткий, Выдренков) – 56:34 (5x5)
«Не удался первый период, играли плохо. Не знаю, по какой причине, будем разбираться. Второй и третий периоды – нашли свою игру. Равная игра была. Вполне возможно, что праздновали после 3-0 в серии. Настраивали ребят, что ещё ничего не сделано. Последний шаг самый трудный. Все всё понимают, но в уголках души, видимо, где-то такое остаётся, что можно не выкладываться в полную», — передаёт слова Баркова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 мая 2025
-
20:51
-
20:35
-
20:28
-
20:26
-
20:20
-
20:07
-
20:06
-
20:01
-
19:50
-
19:44
-
19:35
-
19:31
-
19:23
-
18:50
-
18:41
-
18:14
-
18:10
-
18:03
-
17:54
-
17:44
-
17:34
-
17:34
-
17:15
-
17:03
-
16:53
-
16:25
-
16:12
-
16:02
-
15:45
-
15:25
-
15:00
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:10