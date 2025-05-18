«Сань, мы вам десятку дадим, передай молодому». Видео общения судей с Радуловым

Появилось видео, на котором судья грозится наказать ярославский «Локомотив» 10-минутным удалением во время одной из стычек в третьем матче с челябинским «Трактором» в рамках финала Кубка Гагарина. Игра завершилась победой ярославцев со счётом 5:2.

«Сань, мы вам десятку дадим, если вы будете подъезжать к вратарю и обзываться на него. Передай молодому», — обратился арбитр встречи к нападающему «Локомотива» Александру Радулову.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Ярославская команда ведёт в серии до четырёх побед со счётом 2-1. Следующая игра пройдёт 19 мая в Челябинске, после чего команды переедут в Ярославль, где пройдёт пятый матч серии (22 мая).