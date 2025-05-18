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«Сань, мы вам десятку дадим, передай молодому». Видео общения судей с Радуловым

«Сань, мы вам десятку дадим, передай молодому». Видео общения судей с Радуловым
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Появилось видео, на котором судья грозится наказать ярославский «Локомотив» 10-минутным удалением во время одной из стычек в третьем матче с челябинским «Трактором» в рамках финала Кубка Гагарина. Игра завершилась победой ярославцев со счётом 5:2.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 3-й матч
17 мая 2025, суббота. 16:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 5
Локомотив
Ярославль
1:0 Кравцов (Дронов, Коростелёв) – 16:10 (5x5)     1:1 Каюмов (А. Радулов, Шалунов) – 18:49 (5x4)     1:2 Фрейз (Паник, Кирьянов) – 21:37 (5x5)     1:3 Кирьянов (Симашев, Фрейз) – 34:49 (5x5)     2:3 Рыков – 43:08 (5x5)     2:4 Каюмов (Иванов, Сергеев) – 58:23 (en)     2:5 Береглазов – 59:33 (en)    

«Сань, мы вам десятку дадим, если вы будете подъезжать к вратарю и обзываться на него. Передай молодому», — обратился арбитр встречи к нападающему «Локомотива» Александру Радулову.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Ярославская команда ведёт в серии до четырёх побед со счётом 2-1. Следующая игра пройдёт 19 мая в Челябинске, после чего команды переедут в Ярославль, где пройдёт пятый матч серии (22 мая).

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