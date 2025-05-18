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Тренер «Спартака» высказался о голе, засчитанном после того, как шайба покинула площадку

Тренер «Спартака» высказался о голе, засчитанном после того, как шайба покинула площадку
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Главный тренер московского «Спартака» Александр Барков высказался о решении судей засчитать гол в четвёртом матче финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги со «СКА-1946» (3:4, 3-1) после пропущенной остановки игры. Шайба покинула площадку, попав в сетку, но игра продолжилась.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 4-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
МХК Спартак
Москва
1:0 Суздорф (Корнилов, Сураев) – 04:49 (5x5)     2:0 Суздорф (Выдренков, Лутфуллин) – 10:31 (5x5)     3:0 Сураев (Лутфуллин, Кол) – 12:25 (5x4)     3:1 Плесовских (Храпов, Тюрин) – 26:02 (5x4)     3:2 Лукьянцев (Марышев) – 28:41 (5x5)     3:3 Варюшкин (Насретдинов) – 43:47 (5x5)     4:3 Поляков (Короткий, Выдренков) – 56:34 (5x5)    

«Такое решение, такой регламент. Шайба вылетела, вернулась в поле. Решение было такое, мы не спорим. Там сложный момент. Такой нюанс – если мы не коснулись шайбы, а она у соперника, то можно играть хоть полчаса, но её бы отменили. А тут смотрели, коснулись мы или нет. Видимо, нашли. Обидно, что проиграли. Не надо зацикливаться. Нормально, все работают. Первый период – итог этого матча. Не имеем права так пускать соперника», — передаёт слова Баркова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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