Тренер «Спартака» высказался о голе, засчитанном после того, как шайба покинула площадку

Главный тренер московского «Спартака» Александр Барков высказался о решении судей засчитать гол в четвёртом матче финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги со «СКА-1946» (3:4, 3-1) после пропущенной остановки игры. Шайба покинула площадку, попав в сетку, но игра продолжилась.
«Такое решение, такой регламент. Шайба вылетела, вернулась в поле. Решение было такое, мы не спорим. Там сложный момент. Такой нюанс – если мы не коснулись шайбы, а она у соперника, то можно играть хоть полчаса, но её бы отменили. А тут смотрели, коснулись мы или нет. Видимо, нашли. Обидно, что проиграли. Не надо зацикливаться. Нормально, все работают. Первый период – итог этого матча. Не имеем права так пускать соперника», — передаёт слова Баркова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 18 мая 2025
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