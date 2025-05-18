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Тренер «СКА-1946» Титов прокомментировал первую победу в финальной серии МХЛ

Тренер «СКА-1946» Титов прокомментировал первую победу в финальной серии МХЛ
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Главный тренер санкт-петербургского «СКА-1946» Герман Титов высказался о победе в четвёртом матче финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги с московским «Спартаком» (4:3, 1-3).

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 4-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
МХК Спартак
Москва
1:0 Суздорф (Корнилов, Сураев) – 04:49 (5x5)     2:0 Суздорф (Выдренков, Лутфуллин) – 10:31 (5x5)     3:0 Сураев (Лутфуллин, Кол) – 12:25 (5x4)     3:1 Плесовских (Храпов, Тюрин) – 26:02 (5x4)     3:2 Лукьянцев (Марышев) – 28:41 (5x5)     3:3 Варюшкин (Насретдинов) – 43:47 (5x5)     4:3 Поляков (Короткий, Выдренков) – 56:34 (5x5)    

– Хочу поблагодарить болельщиков, полный стадион, ребята прониклись. Показали наконец-то первый период, нагнетали, забили первыми, это самое важное. Во втором периоде потеряли нити игры, дали сопернику вернуться. Сегодня заслужили победу. Сказал ребятам, чтобы порадовались немножко, но готовились к сложной игре в Москве. Нужно перевезти серию обратно в Санкт-Петербург.

– Почему дали отыграться с 0:3?
– Мы расслабились, «Спартак» прибавил. Им терять было нечего, они побежали вперёд. Мы тоже имели много подходов, чтобы переломить ход. Вратарь хорошо вошёл в игру, держал «Спартак» на плаву, — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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