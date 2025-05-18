Тренер «СКА-1946» Титов прокомментировал первую победу в финальной серии МХЛ

Главный тренер санкт-петербургского «СКА-1946» Герман Титов высказался о победе в четвёртом матче финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги с московским «Спартаком» (4:3, 1-3).
– Хочу поблагодарить болельщиков, полный стадион, ребята прониклись. Показали наконец-то первый период, нагнетали, забили первыми, это самое важное. Во втором периоде потеряли нити игры, дали сопернику вернуться. Сегодня заслужили победу. Сказал ребятам, чтобы порадовались немножко, но готовились к сложной игре в Москве. Нужно перевезти серию обратно в Санкт-Петербург.
– Почему дали отыграться с 0:3?
– Мы расслабились, «Спартак» прибавил. Им терять было нечего, они побежали вперёд. Мы тоже имели много подходов, чтобы переломить ход. Вратарь хорошо вошёл в игру, держал «Спартак» на плаву, — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 18 мая 2025
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