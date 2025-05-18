Главный тренер «СКА-1946» высказался о резонансном победном голе в матче финала МХЛ

Главный тренер санкт-петербургского «СКА-1946» Герман Титов прокомментировал решение судей засчитать гол в четвёртом матче финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги с московским «Спартаком» (4:3, 1-3) после пропущенной остановки игры. Шайба покинула площадку, попав в сетку, но игра продолжилась.

– Понимали, что гол засчитают?

– Судьи пропустили выход шайбы за пределы площадки. Если первым шайбу коснулся соперник и вывел её из зоны, то это гол. Если бы коснулся наш игрок, то гол бы не засчитали. Наши аналитики нам сразу сказали, что после выхода шайбы за пределы первым её коснулся соперник, — передаёт слова Титова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Следующий матч серии до четырёх побед пройдёт 20 мая в Москве.