Экс-форвард московского «Динамо» Александр Кисаков вернётся в Россию из АХЛ

22-летний нападающий Александр Кисаков, выступавший за «Рочестер Американс» в АХЛ, вернётся в Россию. Об этом сообщает агентство Winners Hockey Agency.

Права на игрока в КХЛ принадлежат московскому «Динамо». Ранее главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов отметил, что Кисаков входит в число хоккеистов, потенциально готовых вернуться из Северной Америки в систему клуба.

Напомним, Кисаков провёл пять игр за московское «Динамо» в сезоне-2021/2022. В регулярном чемпионате АХЛ-2024/2025 российский форвард сыграл 13 матчей за «Рочестер Американс», забросил три шайбы и сделал одну результативную передачу.