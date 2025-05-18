Защитник «Бостона» Никита Задоров подарил именную майку музыканту Юрию Шевчуку

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров подарил именную майку команды музыканту Юрию Шевчуку. Он разместил на своей странице в социальной сети фотографию, на которой вручает джерси «Бостона» лидеру группы «ДДТ».

«Юрий Юлианович теперь фанат «Бостона». Спасибо за эмоции», — подписал фото российский хоккеист.

Фото: Из личного архива Никиты Задорова

30-летний Никита Задоров провёл за «Бостон» 81 игру в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сезона-2024/2025, забросил четыре шайбы и сделал 18 результативных передач, набрав 22 очка. Он занял пятое место по результативности среди российских защитников в регулярном сезоне.