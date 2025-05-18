«Если потребуется, проведу 103». Сергей Лукьянцев — о 100 матчах за сезон

Нападающий МХК «Спартак» Сергей Лукьянцев прокомментировал поражение в четвёртом матче финальной серии плей-офф OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги со «СКА-1946» (3:4, 3-1). Форвард провёл 100-й матч в сезоне-2024/2025.

«Со «СКА-1946» мы вышли как на последнюю игру — биться, воевать. И в следующей игре будет так же. Если надо будет драться, будем драться. Главное — победа команды. И, думаю, всё хорошо будет во вторник.

Сон, еда и правильное восстановление. Это позволяет провести и 100 матчей. И, если потребуется, проведу 103. Плюс у нас в лиге лучшие специалисты по восстановлению и реабилитации. Конец сезона. Если честно, тяжеловато, но я сыграю сколько надо», — приводит слова Лукьянцева ТАСС.

Победный гол санкт-петербургской команды был заброшен после пропуска остановки игры. Шайба покинула площадку, попав в сетку, но матч продолжился. после чего было зафиксировано взятие ворот «Спартака». Следующий матч серии до четырёх побед пройдёт 20 мая в Москве.