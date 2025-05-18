Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Если потребуется, проведу 103». Сергей Лукьянцев — о 100 матчах за сезон

«Если потребуется, проведу 103». Сергей Лукьянцев — о 100 матчах за сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий МХК «Спартак» Сергей Лукьянцев прокомментировал поражение в четвёртом матче финальной серии плей-офф OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги со «СКА-1946» (3:4, 3-1). Форвард провёл 100-й матч в сезоне-2024/2025.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 4-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
МХК Спартак
Москва
1:0 Суздорф (Корнилов, Сураев) – 04:49 (5x5)     2:0 Суздорф (Выдренков, Лутфуллин) – 10:31 (5x5)     3:0 Сураев (Лутфуллин, Кол) – 12:25 (5x4)     3:1 Плесовских (Храпов, Тюрин) – 26:02 (5x4)     3:2 Лукьянцев (Марышев) – 28:41 (5x5)     3:3 Варюшкин (Насретдинов) – 43:47 (5x5)     4:3 Поляков (Короткий, Выдренков) – 56:34 (5x5)    

«Со «СКА-1946» мы вышли как на последнюю игру — биться, воевать. И в следующей игре будет так же. Если надо будет драться, будем драться. Главное — победа команды. И, думаю, всё хорошо будет во вторник.

Сон, еда и правильное восстановление. Это позволяет провести и 100 матчей. И, если потребуется, проведу 103. Плюс у нас в лиге лучшие специалисты по восстановлению и реабилитации. Конец сезона. Если честно, тяжеловато, но я сыграю сколько надо», — приводит слова Лукьянцева ТАСС.

Победный гол санкт-петербургской команды был заброшен после пропуска остановки игры. Шайба покинула площадку, попав в сетку, но матч продолжился. после чего было зафиксировано взятие ворот «Спартака». Следующий матч серии до четырёх побед пройдёт 20 мая в Москве.

Материалы по теме
Сергей Лукьянцев проводит 100-й матч в сезоне-2024/2025
Материалы по теме
Какая драма в финале МХЛ! «СКА-1946» упустил счёт 3:0, но вырвал победу в матче жизни
Какая драма в финале МХЛ! «СКА-1946» упустил счёт 3:0, но вырвал победу в матче жизни
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android