Крикунов — о финале МХЛ: Барков долго работал в Финляндии и ставит команде эту модель игры

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поделился мнением о ходе финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги между «СКА-1946» и МХК «Спартак». Сегодня, 18 мая, клуб из Санкт-Петербурга одержал первую победу в серии, обыграв красно-белых со счётом 4:3.

«Мне очень нравится финальная серия МХЛ, хороший молодёжный хоккей высокого уровня, очень многие ребята в обоих командах близки к уровню КХЛ, а многие уже, такие как Заврагин, Мойсевич, Короткий, Лукьянцев уже играют в основе взрослых команд. Единственное, стиль «Спартака», думаю, не очень подходит для молодёжного хоккея. Барков долго работал в Финляндии и ставит команде финскую модель игры. СКА постоянно атакует, играет в давление, много бросает, почти всё время проводит в зоне соперника. «Спартак» же просто ждёт контратак или большинство. Для результата это хорошо, но для развития молодых хоккеистов – нет. Без шайбы тяжело научиться играть в хоккей, поэтому хоккей петербуржцев мне нравится больше», — сказал Крикунов «Чемпионату».

Счёт в серии 3-1 в пользу МХК «Спартак». Следующий матч пройдёт 20 мая в Москве.