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Крикунов — о финале МХЛ: Барков долго работал в Финляндии и ставит команде эту модель игры

Крикунов — о финале МХЛ: Барков долго работал в Финляндии и ставит команде эту модель игры
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поделился мнением о ходе финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги между «СКА-1946» и МХК «Спартак». Сегодня, 18 мая, клуб из Санкт-Петербурга одержал первую победу в серии, обыграв красно-белых со счётом 4:3.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 4-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
МХК Спартак
Москва
1:0 Суздорф (Корнилов, Сураев) – 04:49 (5x5)     2:0 Суздорф (Выдренков, Лутфуллин) – 10:31 (5x5)     3:0 Сураев (Лутфуллин, Кол) – 12:25 (5x4)     3:1 Плесовских (Храпов, Тюрин) – 26:02 (5x4)     3:2 Лукьянцев (Марышев) – 28:41 (5x5)     3:3 Варюшкин (Насретдинов) – 43:47 (5x5)     4:3 Поляков (Короткий, Выдренков) – 56:34 (5x5)    

«Мне очень нравится финальная серия МХЛ, хороший молодёжный хоккей высокого уровня, очень многие ребята в обоих командах близки к уровню КХЛ, а многие уже, такие как Заврагин, Мойсевич, Короткий, Лукьянцев уже играют в основе взрослых команд. Единственное, стиль «Спартака», думаю, не очень подходит для молодёжного хоккея. Барков долго работал в Финляндии и ставит команде финскую модель игры. СКА постоянно атакует, играет в давление, много бросает, почти всё время проводит в зоне соперника. «Спартак» же просто ждёт контратак или большинство. Для результата это хорошо, но для развития молодых хоккеистов – нет. Без шайбы тяжело научиться играть в хоккей, поэтому хоккей петербуржцев мне нравится больше», — сказал Крикунов «Чемпионату».

Счёт в серии 3-1 в пользу МХК «Спартак». Следующий матч пройдёт 20 мая в Москве.

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