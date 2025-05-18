ЧМ по хоккею — 2025: результаты на 18 мая, календарь, таблица

Сегодня, 18 мая, в Дании и Швеции завершился очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Состоялись четыре матча группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей ЧМ-2025 по хоккею 18 мая:

Группа А

Австрия — Словения — 3:2 Б

Латвия — Словакия — 5:1.

Группа B

США — Казахстан — 6:1

Швейцария — Венгрия — 10:0.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступают 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.

Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.