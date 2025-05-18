ЧМ по хоккею — 2025: результаты на 18 мая, календарь, таблица

Сегодня, 18 мая, в Дании и Швеции завершился очередной игровой день чемпионата мира по хоккею — 2025. Состоялись четыре матча группового этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей ЧМ-2025 по хоккею 18 мая:
Группа А
Австрия — Словения — 3:2 Б
Латвия — Словакия — 5:1.
Группа B
США — Казахстан — 6:1
Швейцария — Венгрия — 10:0.
На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступают 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион.
Сборная России не допущена ИИХФ к участию в соревнованиях по политическим причинам.