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Швейцария — Венгрия, результат матча 18 мая 2025, счет 10:0, ЧМ по хоккею 2025

Хет-трик 41-летнего Амбюля помог Швейцарии разгромить Венгрию в матче ЧМ-2025 — 10:0
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Швейцарии и Венгрии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали швейцарские хоккеисты, разгромившие соперников с сухим счётом 10:0.

ЧМ-2025 . Группа B
18 мая 2025, воскресенье. 21:20 МСК
Венгрия
Окончен
0 : 10
Швейцария
0:1 Амбюль (Эгли, Мозер) – 05:44     0:2 Майер (Кукан) – 07:25     0:3 Эгли (Глаузер, Фиала) – 31:57     0:4 Майер (Мой, Фиала) – 33:24     0:5 Мозер (Бехлер, Майер) – 35:21     0:6 Эгли (Мозер, Майер) – 50:03     0:7 Амбюль (Шмид, Марти) – 50:51     0:8 Глаузер (Егер, Кнак) – 54:49     0:9 Амбюль (Фора, Мозер) – 58:53     0:10 Фиала (Мой, Марти) – 59:20    

В первом периоде швейцарцы забросили две шайбы. Отличились 41-летний Андрес Амбюль и Тимо Майер. Во второй двадцатиминутке Майер оформил дубль, по шайбе записали на свой счёт Доминик Эгли и Янис Мозер. В заключительном отрезке матча Амбюль сделал хет-трик, Эгли забросил свою вторую шайбу, по одному голу забили Андреа Глаузер и Кевин Фиала.

Сборная Швейцарии набрала 16 очков в шести матчах и поднялась на первое место в группе B. Венгерская команда с тремя очками после аналогичного количества игр находится на шестой строчке турнирной таблицы.

Турнирная таблица ЧМ-2025 по хоккею
Календарь ЧМ-2025 по хоккею
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