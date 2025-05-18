Хет-трик 41-летнего Амбюля помог Швейцарии разгромить Венгрию в матче ЧМ-2025 — 10:0

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Швейцарии и Венгрии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали швейцарские хоккеисты, разгромившие соперников с сухим счётом 10:0.
В первом периоде швейцарцы забросили две шайбы. Отличились 41-летний Андрес Амбюль и Тимо Майер. Во второй двадцатиминутке Майер оформил дубль, по шайбе записали на свой счёт Доминик Эгли и Янис Мозер. В заключительном отрезке матча Амбюль сделал хет-трик, Эгли забросил свою вторую шайбу, по одному голу забили Андреа Глаузер и Кевин Фиала.
Сборная Швейцарии набрала 16 очков в шести матчах и поднялась на первое место в группе B. Венгерская команда с тремя очками после аналогичного количества игр находится на шестой строчке турнирной таблицы.
- 18 мая 2025
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