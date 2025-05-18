В МХЛ разъяснили эпизод с голом «СКА-1946» после того, как шайба покинула площадку

Департамент судейства Молодёжной хоккейной лиги дал разъяснение по поводу засчитанной шайбы команды «СКА-1946» во встрече с МХК «Спартак» (4:3, 1-3) в четвёртом матче финальной серии плей-офф. Победный гол санкт-петербургской команды был забит после пропуска остановки игры. Шайба покинула площадку, попав в сетку, но матч продолжился, после чего было зафиксировано взятие ворот красно-белых.

«В результате видеопросмотра определено: шайба покинула пределы площадки, но после этого шайбой владела команда, не нарушившая правила. Гол засчитан верно», — написано в сообщении.

Права на видео принадлежат МХЛ. Видео доступно на странице МХЛ в социальной сети «ВКонтакте».

Следующий матч серии до четырёх побед пройдёт 20 мая в Москве.