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В МХЛ разъяснили эпизод с голом «СКА-1946» после того, как шайба покинула площадку

В МХЛ разъяснили эпизод с голом «СКА-1946» после того, как шайба покинула площадку
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Департамент судейства Молодёжной хоккейной лиги дал разъяснение по поводу засчитанной шайбы команды «СКА-1946» во встрече с МХК «Спартак» (4:3, 1-3) в четвёртом матче финальной серии плей-офф. Победный гол санкт-петербургской команды был забит после пропуска остановки игры. Шайба покинула площадку, попав в сетку, но матч продолжился, после чего было зафиксировано взятие ворот красно-белых.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 4-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
МХК Спартак
Москва
1:0 Суздорф (Корнилов, Сураев) – 04:49 (5x5)     2:0 Суздорф (Выдренков, Лутфуллин) – 10:31 (5x5)     3:0 Сураев (Лутфуллин, Кол) – 12:25 (5x4)     3:1 Плесовских (Храпов, Тюрин) – 26:02 (5x4)     3:2 Лукьянцев (Марышев) – 28:41 (5x5)     3:3 Варюшкин (Насретдинов) – 43:47 (5x5)     4:3 Поляков (Короткий, Выдренков) – 56:34 (5x5)    

«В результате видеопросмотра определено: шайба покинула пределы площадки, но после этого шайбой владела команда, не нарушившая правила. Гол засчитан верно», — написано в сообщении.

Права на видео принадлежат МХЛ. Видео доступно на странице МХЛ в социальной сети «ВКонтакте».

Следующий матч серии до четырёх побед пройдёт 20 мая в Москве.

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