Латвия обыграла Словакию и обошла австрийцев в борьбе за место в плей-офф ЧМ-2025
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Словакии и Латвии. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу со счётом 5:1 одержала латвийская команда.
ЧМ-2025 . Группа A
18 мая 2025, воскресенье. 21:20 МСК
Словакия
Окончен
1 : 5
Латвия
0:1 Эгле (Андерсон, Якс) – 02:44 1:1 Чедерле (Такач, Княжко) – 09:16 (pp) 1:2 Лочмелис (Тралмакс) – 21:31 1:3 Букартс – 25:52 1:4 Андерсон (Лавиньш, Эгле) – 34:29 1:5 Аболс (Даугавиньш) – 56:22
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Харальд Эгле, Данс Лочмелис, Рихард Букартс, Том Андерсон и Родриго Аболс (в пустые ворота). Единственную шайбу словаков записал на свой счёт Себастьян Чедерле.
Сборная Латвии набрала девять очков в шести матчах и поднялась на четвёртое место в группе А, дающее право на выход в плей-офф. Словацкая команда с семью очками после аналогичного количества игр находится на шестой строчке турнирной таблицы.
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