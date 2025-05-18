Латвия обыграла Словакию и обошла австрийцев в борьбе за место в плей-офф ЧМ-2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Словакии и Латвии. Игра проходила на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме (Швеция). Победу со счётом 5:1 одержала латвийская команда.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Харальд Эгле, Данс Лочмелис, Рихард Букартс, Том Андерсон и Родриго Аболс (в пустые ворота). Единственную шайбу словаков записал на свой счёт Себастьян Чедерле.

Сборная Латвии набрала девять очков в шести матчах и поднялась на четвёртое место в группе А, дающее право на выход в плей-офф. Словацкая команда с семью очками после аналогичного количества игр находится на шестой строчке турнирной таблицы.