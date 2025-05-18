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Роман Ротенберг отреагировал на новый рекорд посещаемости в МХЛ

Роман Ротенберг отреагировал на новый рекорд посещаемости в МХЛ
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг высказался по поводу рекорда посещаемости игр МХЛ, установленного сегодня, 18 мая, в четвёртом матче финальном серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025 между «СКА-1946» и МХК «Спартак» (4:3, 1-3). На игре присутствовали 12 010 зрителей.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 4-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 17:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 3
МХК Спартак
Москва
1:0 Суздорф (Корнилов, Сураев) – 04:49 (5x5)     2:0 Суздорф (Выдренков, Лутфуллин) – 10:31 (5x5)     3:0 Сураев (Лутфуллин, Кол) – 12:25 (5x4)     3:1 Плесовских (Храпов, Тюрин) – 26:02 (5x4)     3:2 Лукьянцев (Марышев) – 28:41 (5x5)     3:3 Варюшкин (Насретдинов) – 43:47 (5x5)     4:3 Поляков (Короткий, Выдренков) – 56:34 (5x5)    

«Огромное спасибо и низкий поклон всем болельщикам за эту вечеринку с огоньком», — написал Ротенберг в телеграм-канале.

Предыдущий рекорд посещаемости игр МХЛ был зафиксирован на этой же арене в третьем матче серии между «СКА-1946» и «Спартаком» и равнялся 11 007 зрителям.

Следующая игра финальной серии (до четырёх побед) Кубка Харламова между «СКА-1946» и МХК «Спартак» пройдёт в Москве 20 мая.

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