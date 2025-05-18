Роман Ротенберг отреагировал на новый рекорд посещаемости в МХЛ

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг высказался по поводу рекорда посещаемости игр МХЛ, установленного сегодня, 18 мая, в четвёртом матче финальном серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ — 2024/2025 между «СКА-1946» и МХК «Спартак» (4:3, 1-3). На игре присутствовали 12 010 зрителей.

«Огромное спасибо и низкий поклон всем болельщикам за эту вечеринку с огоньком», — написал Ротенберг в телеграм-канале.

Предыдущий рекорд посещаемости игр МХЛ был зафиксирован на этой же арене в третьем матче серии между «СКА-1946» и «Спартаком» и равнялся 11 007 зрителям.

Следующая игра финальной серии (до четырёх побед) Кубка Харламова между «СКА-1946» и МХК «Спартак» пройдёт в Москве 20 мая.